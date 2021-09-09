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У Мінінфраструктури розповіли,
як виводитимуть...

У Мінінфраструктури розповіли, як виводитимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:26

У Мінінфраструктури розповіли, як виводитимуть...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві інфраструктури наголосили, що корупція та проблеми в управлінні компанією є перепоною для безпечної роботи залізниці.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, як виводитимуть Укрзалізницю з найглибшої кризи за роки її існування.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:27

"Новые планы" ни о чём.
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