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У Мінінфраструктури розповіли, як виводитимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 вер, 2021 19:26
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві інфраструктури наголосили, що корупція та проблеми в управлінні компанією є перепоною для безпечної роботи залізниці.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, як виводитимуть Укрзалізницю з найглибшої кризи за роки її існування
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:27
"Новые планы" ни о чём.
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