Недобросовісні роботодавці змушують працівників оформлятися "фопами".
Дивися повний текст Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 вер, 2021 09:10
Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП.
Додано: Вів 21 вер, 2021 09:10
Недобиток азировский, ФОПы позволили вывести из тени миллионы работающих, никто не будет платить налоги на содержание таких долбодятлов гетманцевых, уйдут обратно в тень и вместо ФОПов будут платить "крышам", в 90-е до введения единого налога так и было.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|