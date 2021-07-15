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«Боротьба» із ФОПами: що про це думають читачі Finance.ua
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 вер, 2021 21:33
Пропонуємо до обговорення:
Днями Данило Гетманцев заявив, що уряд візьметься за «боротьбу» із фізособами-підприємцями.
Дивися повний текст «Боротьба» із ФОПами: що про це думають читачі Finance.ua
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Додано: Вів 21 вер, 2021 21:33
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