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Аудитори нарахували порушень
у лісгоспах на 250 мільйонів

Аудитори нарахували порушень у лісгоспах на 250 мільйонів
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 10:23

Аудитори нарахували порушень у лісгоспах на 250 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба в рамках проведення перевірки використання та збереження державних фінансових та матеріальних ресурсів на лісгоспах протягом першого півріччя 2021 року виявила фінансових порушень та проблемних питань на суму 243 мільйони гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 10:23

Так это только в 9 хозяйствах, а что на западной Украине делается, поэтому вполне правильный вывод что надо разрешить вывоз леса за кордон.
pogorelets
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Модератори: Ірина_, Модератор

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