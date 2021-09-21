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Аудитори нарахували порушень у лісгоспах на 250 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 вер, 2021 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба в рамках проведення перевірки використання та збереження державних фінансових та матеріальних ресурсів на лісгоспах протягом першого півріччя 2021 року виявила фінансових порушень та проблемних питань на суму 243 мільйони гривень.
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R2
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Додано: Сер 22 вер, 2021 10:23
Так это только в 9 хозяйствах, а что на западной Украине делается, поэтому вполне правильный вывод что надо разрешить вывоз леса за кордон.
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pogorelets
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