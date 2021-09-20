Зростання ВВП за підсумками другого кварталу 2021 року склало 5,7% проти відповідного періоду 2020 року.
Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати стимулювало зростання ВВП — Любченко.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 08:15
Підвищення мінімальної зарплати стимулювало зростання...
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Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати стимулювало зростання ВВП — Любченко.
Додано: Чет 23 вер, 2021 08:15
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