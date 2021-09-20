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Підвищення мінімальної зарплати
стимулювало зростання...

Підвищення мінімальної зарплати стимулювало зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 08:15

Підвищення мінімальної зарплати стимулювало зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП за підсумками другого кварталу 2021 року склало 5,7% проти відповідного періоду 2020 року.

Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати стимулювало зростання ВВП — Любченко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 08:15

Як цього тупня обрали міністром економіки? Зекоманда обирає найтупіших.
sergiykopyl
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Модератори: Ірина_, Модератор

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