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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 22:05

Невикористані QR-квитки можна відправити другу

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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 22:05

А может нужно увеличить срок действия билета хотябы до 3 месяцев. С бумажными было все просто купил и компостируй когда понадобится, а электронный почему-то ограничили 2 неделями. Кто то очень хорошо наживается на этом
chitatel
 
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