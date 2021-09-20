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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 22:05
Невикористані QR-квитки можна відправити другу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Невикористані QR-квитки можна відправити другу.
Додано: Чет 23 вер, 2021 22:05
А может нужно увеличить срок действия билета хотябы до 3 месяцев. С бумажными было все просто купил и компостируй когда понадобится, а электронный почему-то ограничили 2 неделями. Кто то очень хорошо наживается на этом
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