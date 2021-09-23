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Понад $600 млн: скільки вивели
українські користувачі...

Понад $600 млн: скільки вивели українські користувачі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:08

Понад $600 млн: скільки вивели українські користувачі...

Пропонуємо до обговорення:
Ігор Ковальов поділився обсягами платежів у рамках Payoneer for Banks в Україні та світі.

Дивися повний текст Понад $600 млн: скільки вивели українські користувачі Payoneer на рахунки ПриватБанку та monobank.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:08

ну вот, 100 млн налогов, молодцы фрилансеры!
cohan
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