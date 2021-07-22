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У Мінекономіки пояснили, завдяки
чому знизилися ціни на...

У Мінекономіки пояснили, завдяки чому знизилися ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:57

У Мінекономіки пояснили, завдяки чому знизилися ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Дивися повний текст У Мінекономіки пояснили, завдяки чому знизилися ціни на бензин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:57

Может сотрудникам Минэкономики и Госстата и заправляют машины бензином по 26грн,но рядовому обывателю ценники на АЗС показывают совершенно другие цифры..
livs375
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