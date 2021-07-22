Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
Дивися повний текст У Мінекономіки пояснили, завдяки чому знизилися ціни на бензин.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:57
У Мінекономіки пояснили, завдяки чому знизилися ціни на...
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Дивися повний текст У Мінекономіки пояснили, завдяки чому знизилися ціни на бензин.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:57
Может сотрудникам Минэкономики и Госстата и заправляют машины бензином по 26грн,но рядовому обывателю ценники на АЗС показывают совершенно другие цифры..
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