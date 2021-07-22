|
|
|
"Мінфін" запустив мобільний застосунок для тих, хто...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Кожен українець стикається з наслідками стрибків курсів валюти хоча б раз на день. Неважливо, чим саме ви цікавитеся – де купити або продати долари або як подорожчають продукти в магазині – це все одно стосується курсу валют.
Дивися повний текст \"Мінфін\" запустив мобільний застосунок для тих, хто цікавиться валютою
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95513
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:11
не все банки показывает...
-
Igorenya
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|