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"Мінфін" запустив мобільний
застосунок для тих, хто...

"Мінфін" запустив мобільний застосунок для тих, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:11

"Мінфін" запустив мобільний застосунок для тих, хто...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен українець стикається з наслідками стрибків курсів валюти хоча б раз на день. Неважливо, чим саме ви цікавитеся – де купити або продати долари або як подорожчають продукти в магазині – це все одно стосується курсу валют.

Дивися повний текст \"Мінфін\" запустив мобільний застосунок для тих, хто цікавиться валютою.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 22:11

не все банки показывает...
Igorenya
 
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