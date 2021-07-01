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Шведська марка Volvo
змінила логотип

Шведська марка Volvo змінила логотип
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 07:47

Шведська марка Volvo змінила логотип

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Volvo Cars.

Дивися повний текст Шведська марка Volvo змінила логотип.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 07:47

Не здивуюся, якщо відвалили за цей новий "логотип" сотню тисяч доларів...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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