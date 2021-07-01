Про це повідомляє Volvo Cars.
Дивися повний текст Шведська марка Volvo змінила логотип.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 07:47
Шведська марка Volvo змінила логотип
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шведська марка Volvo змінила логотип.
Додано: Суб 25 вер, 2021 07:47
Не здивуюся, якщо відвалили за цей новий "логотип" сотню тисяч доларів...
Додано: Суб 25 вер, 2021 18:48
Вангую, что феминистки затаскают Вольво по судам за сексизм : "копьё Марса" является символом мужского гендера.
Додано: Суб 25 вер, 2021 21:58
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