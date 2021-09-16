Незважаючи на зростання пенсій в Україні багато пенсіонерів змушені продовжувати залишатися на робочих місцях.
Дивися повний текст Кожному четвертому українцю доводиться працювати після виходу на пенсію.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 09:44
Кожному четвертому українцю доводиться працювати після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожному четвертому українцю доводиться працювати після виходу на пенсію.
Додано: Суб 25 вер, 2021 09:45
"недостаточности размера пенсий – 3867 гривен по данным Минсоцполитики Украины," а как быть пенсионерам чьи пенсии ниже 3000, 00 грн , а их большинство по данным пенсионного фонда Украины https://news.finance.ua/ru/news/-/48634 ... nfografika
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