RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кожному четвертому українцю
доводиться працювати після...

Кожному четвертому українцю доводиться працювати після...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:44

Кожному четвертому українцю доводиться працювати після...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на зростання пенсій в Україні багато пенсіонерів змушені продовжувати залишатися на робочих місцях.

Дивися повний текст Кожному четвертому українцю доводиться працювати після виходу на пенсію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95518
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:45

"недостаточности размера пенсий – 3867 гривен по данным Минсоцполитики Украины," а как быть пенсионерам чьи пенсии ниже 3000, 00 грн , а их большинство по данным пенсионного фонда Украины https://news.finance.ua/ru/news/-/48634 ... nfografika
chitatel
 
Повідомлень: 201
З нами з: 27.01.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна планує отримати транш МВФ після завершення...
R2 » П'ят 24 вер, 2021 10:55
1 77
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 10:55
l4567
Економіка України відновлюється після кризи: НБУ назвав...
R2 » Сер 22 вер, 2021 10:07
2 135
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 вер, 2021 20:02
livs375
Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...
R2 » Чет 16 вер, 2021 12:27
9 848
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 11:09
alex_dvornichenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.