У Польщі агентства з працевлаштування не можуть заповнити вакансії і не приховують, що наразі їм бракує працівників з України.
Дивися повний текст У Польщі заявили про брак працівників з України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 вер, 2021 10:21
У Польщі заявили про брак працівників з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі заявили про брак працівників з України.
Додано: Суб 25 вер, 2021 10:21
Многие уже просекли их грязные трюки о которых яростно молчат "агенства".
Набрать людей с избытком, отсеять до 40%(лично встречал такой отсев), отсеять еще часть в первую неделю работы, врубить 3х сменную систему, забить склады до католического Рождества, убрать 1-2 смены, выкинуть людей на мороз.
Но в целом прогресс идёт, количество вакансий под трудовой договор, а не гражданско-правовой растет, налоговые льготы обещают, зп каждый год растет.
Додано: Суб 25 вер, 2021 13:17
Re: У Польщі заявили про брак працівників з України
Пусть набирают афганцев. Можем отдолжить
|