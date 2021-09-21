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У Польщі заявили про брак
працівників з України

У Польщі заявили про брак працівників з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:21

У Польщі заявили про брак працівників з України

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі агентства з працевлаштування не можуть заповнити вакансії і не приховують, що наразі їм бракує працівників з України.

Дивися повний текст У Польщі заявили про брак працівників з України.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 10:21

Многие уже просекли их грязные трюки о которых яростно молчат "агенства".

Набрать людей с избытком, отсеять до 40%(лично встречал такой отсев), отсеять еще часть в первую неделю работы, врубить 3х сменную систему, забить склады до католического Рождества, убрать 1-2 смены, выкинуть людей на мороз.

Но в целом прогресс идёт, количество вакансий под трудовой договор, а не гражданско-правовой растет, налоговые льготы обещают, зп каждый год растет.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:50

Есть предложение полякам построить заводы тут!
r_a_piskunov
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:17

Re: У Польщі заявили про брак працівників з України

Пусть набирают афганцев. Можем отдолжить
o_boiko
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 15:09

У меня племянник с девушкой был в Польше, работали посмено по 12 часов в сутки с одним выходным, и платят меньше чем в других странах, пускай рабов среди своих ищут суки.
pakhvastov
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:36

  pakhvastov написав:У меня племянник с девушкой был в Польше, работали посмено по 12 часов в сутки с одним выходным, и платят меньше чем в других странах, пускай рабов среди своих ищут суки.


Они наверное еще как вакансию услышали решили никуда не ехать и остались в Украине, да?
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:09

  pakhvastov написав:У меня племянник с девушкой был в Польше, работали посмено по 12 часов в сутки с одним выходным, и платят меньше чем в других странах, пускай рабов среди своих ищут суки.

Нельзя было 5 дней по 8 часов найти работу?
Gastarbaiter
 
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