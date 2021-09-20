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Держстат підрахував основні витрати українців (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 вер, 2021 17:33
Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за II квартал 2021 року. Витрати склали 873,5 млрд грн, що на 17,4% більше, ніж у 2020 році.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 17:33
жильё и коммуналка 13,7% - это наглая ложь...
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