RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Держстат підрахував основні
витрати українців (інфографіка)

Держстат підрахував основні витрати українців (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:33

Держстат підрахував основні витрати українців (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за II квартал 2021 року. Витрати склали 873,5 млрд грн, що на 17,4% більше, ніж у 2020 році.

Дивися повний текст Держстат підрахував основні витрати українців (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95522
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:33

жильё и коммуналка 13,7% - это наглая ложь...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5314
З нами з: 06.08.08
Подякував: 288 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як зростали податкові збори ФОП за 10 років (інфографіка)
R2 » Сер 22 вер, 2021 14:12
2 238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 вер, 2021 14:27
zenukua1992
Рада ухвалила постанову щодо забезпечення українців житлом
R2 » Сер 22 вер, 2021 12:18
9 541
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 вер, 2021 11:03
pogorelets
Українців хочуть зобов’язати перевіряти легальність... 1, 2
R2 » Пон 20 вер, 2021 16:50
13 1499
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 13:41
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98371)
25.09.2021 17:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.