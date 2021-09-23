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ПФУ скоротив фінансування пенсій за місяць майже на 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 вер, 2021 18:48
Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України 24 вересня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,5 млрд гривень.
Дивися повний текст ПФУ скоротив фінансування пенсій за місяць майже на 1 млрд гривень
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Додано: Суб 25 вер, 2021 18:48
Мрут пенсионеры, а новым - пенсию урезают, или не дают, стажа не хватает.
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zloy_ukr
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