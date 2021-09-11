Про це повідомляє НБУ.
Дивися повний текст Українські банки збільшили прибуток на 40% в порівнянні з кризовим 2020 роком.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 19:26
Українські банки збільшили прибуток на 40% в порівнянні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські банки збільшили прибуток на 40% в порівнянні з кризовим 2020 роком.
Додано: Нед 26 вер, 2021 19:26
могли бы в таком случае уже и подвинуться хоть немного по ставкам эквайринга и кредитов
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