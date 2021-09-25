RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям дозволили оформляти
купівлю-продаж авто в...

Українцям дозволили оформляти купівлю-продаж авто в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:56

Українцям дозволили оформляти купівлю-продаж авто в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні оформляти угоди купівлі-продажу автомобілів можна буде не виходячи з дому - в електронному кабінеті водія.

Дивися повний текст Українцям дозволили оформляти купівлю-продаж авто в режимі онлайн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95532
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:57

А как же экспертный осмотр,бегунки,"живая копейка"?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2431
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sena_2008atp і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям не варто розраховувати на серйозні суми при...
R2 » Пон 27 вер, 2021 07:06
3 169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 10:14
summacut
Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн:... 1, 2
R2 » Нед 26 вер, 2021 14:21
11 1202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 09:19
Gastarbaiter
Оформлено майже 40 тис. авто «на єврономерах» за 100...
R2 » Суб 25 вер, 2021 08:34
3 335
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 19:25
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.