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Дивися повний текст ПриватБанк рекомендував клієнтам прив'язати номер телефону до паспорта.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:44
ПриватБанк рекомендував клієнтам прив'язати номер...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк рекомендував клієнтам прив'язати номер телефону до паспорта.
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:44
Мобильные операторы и есть мошенники.
Я делал запрос к Киевстару и Водафон на тему восстановления или замены симкарты только при моем присутствии в отделении операторов.
На что получил негативный ответ - привязывайте к симке паспорт.
По хорошему надо бы самих операторов взять за задницу. Они получается, помогают мошенникам получать онлайн липовые симки. Хотя могли бы отключить онлайн восстановление или замену симки.
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:48
а что, услуги "запрет удаленной замены" не работают? вроде и там и там есть, причем в Водафоне неотключаемая
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