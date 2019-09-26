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Finance.ua: С помощью чего
лучше переводить деньги в...

Finance.ua: С помощью чего лучше переводить деньги в...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:34

Finance.ua: С помощью чего лучше переводить деньги в...

Пропонуємо до обговорення:
О системах денежных переводов и комиссиях
Системы денежных переводов позволяют осуществлять финансовые транзакции как в пределах Украины, так и между разными странами, организуя отправку и получение денежных средств в иностранной валюте практически в любой стране мира.

Дивися повний текст С помощью чего лучше переводить деньги в Украине и за рубеж
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