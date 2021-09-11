RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На смартфонах Xiaomi з’явилася
одна з головних фішок iPhone

На смартфонах Xiaomi з’явилася одна з головних фішок iPhone
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 06:26

На смартфонах Xiaomi з’явилася одна з головних фішок iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Минулого місяця стало відомо про роботу Xiaomi над створенням iOS-подібних віджетів для MIUI. І ось, вже зараз, учасники бета-тестування системи можуть випробувати свіжу розробку китайської компанії.

Дивися повний текст На смартфонах Xiaomi з’явилася одна з головних фішок iPhone.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95550
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 06:26

главная фишка айфонов это виджеты ? ничего не понятно
t0506228490
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:03

Главная фишка яблофонов это ударенные в голову почитатели огрызков)
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 320
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:19

Это очень важная новость. Спасибо, редакция, что держите нас в курсе.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 26.02.18
Подякував: 567 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Індекс iPhone: скільки потрібно працювати в різних...
R2 » Чет 16 вер, 2021 12:27
9 860
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 11:09
alex_dvornichenko
Ціни на iPhone 12 знизили на сотні доларів перед виходом...
R2 » Вів 14 вер, 2021 20:02
1 190
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 вер, 2021 20:02
alter
Xiaomi та Apple підвищать ціни на смартфони через...
R2 » Суб 11 вер, 2021 11:12
1 424
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 вер, 2021 11:12
3x2x3x2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22904)
28.09.2021 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.