Такий прогноз озвучив аналітик TeleTrade Сергій Родлер.
Дивися повний текст До кінця тижня курс долара розвернеться на 180 градусів - прогноз експерта.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:10
До кінця тижня курс долара розвернеться на 180 градусів...
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Дивися повний текст До кінця тижня курс долара розвернеться на 180 градусів - прогноз експерта.
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:20
Чтобы курсу развернуться на 180 градусов, ему не только нужно сменить направление вверх-вниз, но и отправиться назад во времени.
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:26
очередной єксперьт "будіт тока дорожать"
а между тем 26,5 пробьем на след неделе, а может еще и на этой
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