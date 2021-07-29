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Сервіс автоматичної оцінки
нерухомості заощадив...

Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:05

Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки сервісу автоматичної оцінки нерухомості українці зекономили більше 30 млн грн.

Дивися повний текст Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив українцям понад ₴30 мільйонів - ФДМУ.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:05

Но заплатили больше налогов
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Модератори: Ірина_, Модератор

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