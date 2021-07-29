Завдяки сервісу автоматичної оцінки нерухомості українці зекономили більше 30 млн грн.
Дивися повний текст Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив українцям понад ₴30 мільйонів - ФДМУ.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 13:05
Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив українцям понад ₴30 мільйонів - ФДМУ.
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:21
Re: Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив...
https://npu.ua/wp-content/uploads/2021/09/fdmu2209.pdf?fbclid=IwAR3spFhAxp2gXkhseCS-O2JEjb2-VqveeOZNwtE8ca1ZHTM7z1b5HHtOUo8
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:15
Здесь нет ни слова правды. Данный модуль не способен обьективно определять стоимость большинства обьектов недвижимости, особенно в дали от больших городов. Вот письмо Нотариальной палаты по этому поводу.
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:56
В чем преуспели умельцы с Фонда Держмайна, так это исправно и проффесионально людям в глаза без зазрения совести! Кто там кому что наэкономил мы видим каждый день когда люди с офигевшими глазами выходят от нотариусов и оценщиков! Как и говорилось три месяца назад, бедные только проигрывают от этого сервиса а богатые преуспевают! прикольно ведь когда квартира продается за 70 тыс. долл. а оценивается в 10 тыс. долл.! Зато Глава фонда и его замы ходят по всяким программам форумам и продолжают энергично ссать в глаза рассказывая какие они профи специалисты и как они экономят людям деньги! Впечатление что у нас легализировали тяжелые наркотики и теперь они в свободной продаже!
Додано: Сер 29 вер, 2021 13:10
Красочная, но лживая статья. 28 сентября 2021 года модуль не работал целый день. Ни единого слова правды!
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