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Сервіс автоматичної оцінки
нерухомості заощадив...

Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:05

Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки сервісу автоматичної оцінки нерухомості українці зекономили більше 30 млн грн.

Дивися повний текст Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив українцям понад ₴30 мільйонів - ФДМУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:05

Но заплатили больше налогов
ivavictory2107
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:21

Re: Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив...

ivavictory2107 написав:Но заплатили больше налогов
https://npu.ua/wp-content/uploads/2021/09/fdmu2209.pdf?fbclid=IwAR3spFhAxp2gXkhseCS-O2JEjb2-VqveeOZNwtE8ca1ZHTM7z1b5HHtOUo8
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:15

Здесь нет ни слова правды. Данный модуль не способен обьективно определять стоимость большинства обьектов недвижимости, особенно в дали от больших городов. Вот письмо Нотариальной палаты по этому поводу.
https://npu.ua/wp-content/uploads/2021/ ... fcLfMC-A3k
nastya78kh
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:56

В чем преуспели умельцы с Фонда Держмайна, так это исправно и проффесионально людям в глаза без зазрения совести! Кто там кому что наэкономил мы видим каждый день когда люди с офигевшими глазами выходят от нотариусов и оценщиков! Как и говорилось три месяца назад, бедные только проигрывают от этого сервиса а богатые преуспевают! прикольно ведь когда квартира продается за 70 тыс. долл. а оценивается в 10 тыс. долл.! Зато Глава фонда и его замы ходят по всяким программам форумам и продолжают энергично ссать в глаза рассказывая какие они профи специалисты и как они экономят людям деньги! Впечатление что у нас легализировали тяжелые наркотики и теперь они в свободной продаже!
dnovak
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:10

Красочная, но лживая статья. 28 сентября 2021 года модуль не работал целый день. Ни единого слова правды!
kozak_expert
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Модератори: Ірина_, Модератор

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