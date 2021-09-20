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Закон про олігархів не
зменшить вплив бізнесу на...

Закон про олігархів не зменшить вплив бізнесу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:13

Закон про олігархів не зменшить вплив бізнесу на...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику, а лише запустить механізм перерозподілу активів, призведе до цензури і узурпації влади.

Дивися повний текст Закон про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику, — нардеп.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:13

«Если бы действительно хотелось принимать комплексные решения по борьбе с олигархами, то следовало бы принимать мои правки к этому законопроекту», — добавила нардеп.Очень как то скромненько.
sena_2008atp
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