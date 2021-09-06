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Роботодавця, який допустив
масове використання...

Роботодавця, який допустив масове використання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:08

Роботодавця, який допустив масове використання...

Пропонуємо до обговорення:
Приватне підприємство, яке зареєстроване у Житомирській області, а свою фактичну господарську діяльність здійснює у Дністровському районі Чернівецької області, займається вирощуванням та реалізацією фруктів.

Дивися повний текст Роботодавця, який допустив масове використання незадекларованої праці, оштрафували більш ніж на 2 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:08

"Инспекционное посещение должностных лиц Гоструда проводилось в рамках инспекционной кампании, направленной на преодоление незадекларированной занятости в регионе."

Хочу устроиться в этот Гоструд :)
ВIВ
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