Михайло Федоров: цифровий долар, гривня, євро — суть...

Додано: Чет 30 вер, 2021 11:18

Цитрин, не то, чтобы это всё было совсем не верно, но стоит кое-что уточнить.

Во-первых, физические пределы эмитирования были только тогда, когда деньги делали из какого-то ограниченного ресурса: золота, редких ракушек или ещё чего-то подобного. В этом плане биток - это возврат к истокам. Но не о нём сейчас речь. Бумагу эмитент может напечатать в любом, желаемом ему количестве. Именно для того людей на расчёты бумагой принудительно и переводили.

Во-вторых, кроме бумаги все фиатные валюты имеют и электронное представление и давно уже его объём значительно превосходит бумажный. Когда НБУ, например, покупает доллары на межбанке, он не меняется с продавцом телегой бумажной гривни на чемодан бумажных долларов. Происходит чисто электронная операция: на одних счетах сумма уменьшается, на других - увеличивается. При этом НБУ наделён правом на своём гривневом счету нарисовать в любой момент любое число.

Таким образом, в плане эмиссии от добавления ещё одной электронной гривни вообще ничего не меняется. В плане зависимости от контролирующих сервера - тоже. Уже сейчас у любого человека его остаток на счету в банке в любой момент может испариться.