Дзвонили з банку.
Після моєї відмови від кредиту готівкою/картки Блу запропонували підвищити кредлім по Окарті з 112 до 162.
Переглянувши кредісторію підвищили до 150.
Шахраї!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 чер, 2025 14:22
Дзвонили з банку.
Після моєї відмови від кредиту готівкою/картки Блу запропонували підвищити кредлім по Окарті з 112 до 162.
Переглянувши кредісторію підвищили до 150.
Шахраї!
Додано: Суб 21 чер, 2025 11:11
Re: О.Bank
коли цю шляпу
Додано: Суб 21 чер, 2025 20:31
Закрив останню кредитку тут (O.Card), не бачу ніякого сенсу у ній. Взагалі банк став абсолютно нецікавим. Відкривав ще у ті часи, коли давали кешбек за інтернет-оплати. Давно це було...
Зараз переглядають цей форум: IDAN, Investor_K і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|