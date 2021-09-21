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Кабмін запропонував змінити податковий період із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:19
Пропонуємо до обговорення:
В Україні запропонували збільшити періодичність подання роботодавцями звітів про нарахування ЄСВ і ПДФО.
Дивися повний текст Кабмін запропонував змінити податковий період із квартального на щомісячний
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:19
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