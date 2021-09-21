Кабмін запропонував змінити податковий період із...

edvajsedvajs243 написав:Действительно - это то что надо экономике Украины - тысячи бухгалтеров бездельничают - отчеты раз в квартал сдают!!! От всех работодателей аам низкий поклон и предложение - давайте каждый день сдавать отчеты - а то раз в месяц это не круто.
А если серьёзно - надо предложившего за яйца подвесить на Хрещатике и на шее плакатик не забыть повесить - "от благодарных налогоплательщиков Украины"
Кому-то на жизнь в Киеве не хватает.
Кому то Тищенко грозит отказать в харчевании.
А они же никогда не работали - только "порно снимали"-"как работают".
Чужие собаки кончились, Земля кончилась, заводы, порты, продали, население выгнали на заробитчанство, отменили КЗОТ- объявили в Украине феодализм,....- а им всё равно мало, ведь деньги по сути нужно ЗАРАБАТЫВАТЬ.