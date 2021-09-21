RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін запропонував змінити
податковий період із...

Кабмін запропонував змінити податковий період із...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:59

  edvajsedvajs243 написав:Действительно - это то что надо экономике Украины - тысячи бухгалтеров бездельничают - отчеты раз в квартал сдают!!! От всех работодателей аам низкий поклон и предложение - давайте каждый день сдавать отчеты - а то раз в месяц это не круто.
А если серьёзно - надо предложившего за яйца подвесить на Хрещатике и на шее плакатик не забыть повесить - "от благодарных налогоплательщиков Украины"

Кому-то на жизнь в Киеве не хватает.
Кому то Тищенко грозит отказать в харчевании.
А они же никогда не работали - только "порно снимали"-"как работают".
Чужие собаки кончились, Земля кончилась, заводы, порты, продали, население выгнали на заробитчанство, отменили КЗОТ- объявили в Украине феодализм,....- а им всё равно мало, ведь деньги по сути нужно ЗАРАБАТЫВАТЬ.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 20.09.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:37

Это же теперь бюрократов - дармоедов можно нанять в три раза больше: Ведь обьем работ выростет в три раза. И бюджет можно раздувать обосновано. Шмыгали они на наши интересы
welmexplus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 24.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Ratatui і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський запропонував Microsoft створити в Україні...
R2 » Чет 23 вер, 2021 21:23
5 402
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 21:24
eduard_k
Кабмін пропонує встановити плату за користування... 1, 2
R2 » Сер 22 вер, 2021 15:29
17 1728
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 08:11
dep777
Кабмін може зобов'язати невакцинованих працівників...
R2 » Вів 21 вер, 2021 15:30
7 484
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 вер, 2021 15:53
petrenko_olvas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2272)
29.09.2021 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.