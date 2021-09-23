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Кабмін запропонував змінити
податковий період із...

Кабмін запропонував змінити податковий період із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:37

Это же теперь бюрократов - дармоедов можно нанять в три раза больше: Ведь обьем работ выростет в три раза. И бюджет можно раздувать обосновано. Шмыгали они на наши интересы
welmexplus
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:28

А чего так скромно? Надо на еженедельные отчеты переходить. Причем, всем. Юрлица не обеднеют от найма дополнительных бухгалтеров. Фопам вообще делать нечего, пусть хоть отчеты сдают.
Придурки зеленые.
alt402
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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