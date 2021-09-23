Кабмін запропонував змінити податковий період із...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 вер, 2021 20:37
Это же теперь бюрократов - дармоедов можно нанять в три раза больше: Ведь обьем работ выростет в три раза. И бюджет можно раздувать обосновано. Шмыгали они на наши интересы
Додано: Чет 30 вер, 2021 08:28
А чего так скромно? Надо на еженедельные отчеты переходить. Причем, всем. Юрлица не обеднеют от найма дополнительных бухгалтеров. Фопам вообще делать нечего, пусть хоть отчеты сдают.
Придурки зеленые.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|