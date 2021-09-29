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Які послуги можуть отримати
українці на онлайн-сервісах МВС

Які послуги можуть отримати українці на онлайн-сервісах МВС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:57

Які послуги можуть отримати українці на онлайн-сервісах МВС

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ нагадало про онлайн-сервіси, якими можуть скористатися українці.

Дивися повний текст Які послуги можуть отримати українці на онлайн-сервісах МВС.
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