Міністерство внутрішніх справ нагадало про онлайн-сервіси, якими можуть скористатися українці.
Дивися повний текст Які послуги можуть отримати українці на онлайн-сервісах МВС.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:57
Які послуги можуть отримати українці на онлайн-сервісах МВС
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Дивися повний текст Які послуги можуть отримати українці на онлайн-сервісах МВС.
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