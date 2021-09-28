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Тарифи на тепло до кінця зими
не зростуть — укладено...

Тарифи на тепло до кінця зими не зростуть — укладено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:42

Тарифи на тепло до кінця зими не зростуть — укладено...

Пропонуємо до обговорення:
Місцева влада, "Нафтогаз" та уряд уклали меморандум щодо незмінних цін на тепло для населення.

Дивися повний текст Тарифи на тепло до кінця зими не зростуть — укладено меморандум.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:42

Вообще то нужно срочно переводить всю коммуналку на тт. Убрать монополию на добычу газа. Строить терминал приема сг. Проложить трубу с польши . вова ху еще до зими поставил европу с китайцами раком а клоуны пусть своим меморандумом подотрутся.
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