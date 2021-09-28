Місцева влада, "Нафтогаз" та уряд уклали меморандум щодо незмінних цін на тепло для населення.
Дивися повний текст Тарифи на тепло до кінця зими не зростуть — укладено меморандум.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:42
Тарифи на тепло до кінця зими не зростуть — укладено...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на тепло до кінця зими не зростуть — укладено меморандум.
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:42
Вообще то нужно срочно переводить всю коммуналку на тт. Убрать монополию на добычу газа. Строить терминал приема сг. Проложить трубу с польши . вова ху еще до зими поставил европу с китайцами раком а клоуны пусть своим меморандумом подотрутся.
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:20
И что из предложенного Вы сделали?!может хоть котел газовый современный поставили?! Врчд ли. . ВЫ НЕ КЛОУН!
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