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У податковій пояснили, чи
потрапляють криптовалюти під...

У податковій пояснили, чи потрапляють криптовалюти під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:48

У податковій пояснили, чи потрапляють криптовалюти під...

Пропонуємо до обговорення:
Попри легалізацію віртуальних валют в Україні криптовалюти наразі не потрапляють під податкову амністію.

Дивися повний текст У податковій пояснили, чи потрапляють криптовалюти під «амністію».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:48

Забавно так. В обычную имущественную декларацию крипту включить можно и даже потом проверяют, что она в указанном кошельке есть. А для амнистии она вдруг уже не имущество.
moveton
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