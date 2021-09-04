Попри легалізацію віртуальних валют в Україні криптовалюти наразі не потрапляють під податкову амністію.
Дивися повний текст У податковій пояснили, чи потрапляють криптовалюти під «амністію».
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:48
У податковій пояснили, чи потрапляють криптовалюти під...
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Дивися повний текст У податковій пояснили, чи потрапляють криптовалюти під «амністію».
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:48
Забавно так. В обычную имущественную декларацию крипту включить можно и даже потом проверяют, что она в указанном кошельке есть. А для амнистии она вдруг уже не имущество.
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