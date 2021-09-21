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Низку повноважень наглядової
ради «Нафтогазу» передали...

Низку повноважень наглядової ради «Нафтогазу» передали...
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:50

Низку повноважень наглядової ради «Нафтогазу» передали...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів передав ряд повноважень наглядової ради НАК "Нафтогаз України" правлінню компанії та голові Юрію Вітренко. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні ввечері 29 вересня.

Дивися повний текст Низку повноважень наглядової ради «Нафтогазу» передали Вітренку і правлінню.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:50

А чому не напряму Єрмаку?
apyvovar
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Модератори: Ірина_, Модератор

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