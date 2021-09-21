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Низку повноважень наглядової ради «Нафтогазу» передали...
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Додано: Чет 30 вер, 2021 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів передав ряд повноважень наглядової ради НАК "Нафтогаз України" правлінню компанії та голові Юрію Вітренко. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні ввечері 29 вересня.
Дивися повний текст Низку повноважень наглядової ради «Нафтогазу» передали Вітренку і правлінню
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Додано: Чет 30 вер, 2021 17:50
А чому не напряму Єрмаку?
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