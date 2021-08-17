Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з...
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Незалежний оператор газосховищ "Укртрансгаз" і Оператор ГТС України підписали меморандум, який передбачає вивчення можливостей щодо розвитку ринку поновлюваних газів, в тому числі водню, біологічного та синтетичного метану.
На Московии в "Сахалинской водородной долине" вообще то их бояркой промывают). Но там московиты водород с метана делают.. экономического смысла как впрочем и логики нет просто очередной баблопильный проект...но вот откуда водород у нас брать собрались? Лишнего дармового метана то нету.. Электролизом с воды? А энергию с АЭC? Слово КПД "водородным рехформаторам" неизвестно. Не проще ли просто кинуть кабель в ЕС и продавать э/энергию на прямую? Потери меньше инфраструктура есть...угрозы бабаха в ГТС нет от водорода.. Хотя ...если смотреть с точки получения ДАРМОВОЙ энергии с ГОС-АЭС для ХАЛЯВНОГО водорода, который потом продавать а деньги распилить то да как схаматоз по очередному распилу государственного имущества схема будет работать)).
Джон написав:На Московии в "Сахалинской водородной долине" вообще то их бояркой промывают). Но там московиты водород с метана делают.. экономического смысла как впрочем и логики нет просто очередной баблопильный проект...но вот откуда водород у нас брать собрались? Лишнего дармового метана то нету.. Электролизом с воды? А энергию с АЭC? Слово КПД "водородным рехформаторам" неизвестно. Не проще ли просто кинуть кабель в ЕС и продавать э/энергию на прямую? Потери меньше инфраструктура есть...угрозы бабаха в ГТС нет от водорода.. Хотя ...если смотреть с точки получения ДАРМОВОЙ энергии с ГОС-АЭС для ХАЛЯВНОГО водорода, который потом продавать а деньги распилить то да как схаматоз по очередному распилу государственного имущества схема будет работать)).
Електрику не наскладаєш, а водень можна і в газосховища закачувати, для подальшого продажу на піку попиту і цін.
Mirax написав:Електрику не наскладаєш, а водень можна і
Да но можно регулировать уровень генерации.. КПД крайне низкий.. потратив например 100Квт от АЭС энергии на электролиз-хранение- транспортировку- сжигание в турбине водородной ТЭС водорода и .. - получите на выходе 10-20Квт... экономически бессмысленный процесс.
Второй вариант хранения для водорода — истощённые пласты залежей природного газа или нефти и водоносные горизонты. Они больше соляных пещер, но водород в них сильнее загрязняется, вступая в реакцию с горной породой, микробами, жидкостями. В такие пещеры водород пока не закачивают