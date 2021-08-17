RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оператори ГТС і сховищ починають
підготовку до роботи з...

Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:28

Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з...

Пропонуємо до обговорення:
Незалежний оператор газосховищ "Укртрансгаз" і Оператор ГТС України підписали меморандум, який передбачає вивчення можливостей щодо розвитку ринку поновлюваних газів, в тому числі водню, біологічного та синтетичного метану.

Дивися повний текст Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з воднем.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95618
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:36

Re: Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з.

  summacut написав:Салом изнутри промазали?
На Московии в "Сахалинской водородной долине" вообще то их бояркой промывают). Но там московиты водород с метана делают.. экономического смысла как впрочем и логики нет просто очередной баблопильный проект...но вот откуда водород у нас брать собрались? Лишнего дармового метана то нету.. Электролизом с воды? А энергию с АЭC? Слово КПД "водородным рехформаторам" неизвестно. Не проще ли просто кинуть кабель в ЕС и продавать э/энергию на прямую? Потери меньше инфраструктура есть...угрозы бабаха в ГТС нет от водорода..
Хотя ...если смотреть с точки получения ДАРМОВОЙ энергии с ГОС-АЭС для ХАЛЯВНОГО водорода, который потом продавать а деньги распилить то да как схаматоз по очередному распилу государственного имущества схема будет работать)).
Джон
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 16.03.17
Подякував: 69 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:44

Бред какой. Отмывание бюджетных денег. Лучше готовьтесь к консервации части газопровода. И вкладывайте деньги в геологоразведку газа, уже начинайте отбирать нелегальные скважины.
sensei
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 03.01.11
Подякував: 50 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:55

  Джон написав:На Московии в "Сахалинской водородной долине" вообще то их бояркой промывают). Но там московиты водород с метана делают.. экономического смысла как впрочем и логики нет просто очередной баблопильный проект...но вот откуда водород у нас брать собрались? Лишнего дармового метана то нету.. Электролизом с воды? А энергию с АЭC? Слово КПД "водородным рехформаторам" неизвестно. Не проще ли просто кинуть кабель в ЕС и продавать э/энергию на прямую? Потери меньше инфраструктура есть...угрозы бабаха в ГТС нет от водорода..
Хотя ...если смотреть с точки получения ДАРМОВОЙ энергии с ГОС-АЭС для ХАЛЯВНОГО водорода, который потом продавать а деньги распилить то да как схаматоз по очередному распилу государственного имущества схема будет работать)).

Електрику не наскладаєш, а водень можна і в газосховища закачувати, для подальшого продажу на піку попиту і цін.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6608
З нами з: 04.06.09
Подякував: 806 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:34

Re: Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з.

  Mirax написав:Електрику не наскладаєш, а водень можна і
Да но можно регулировать уровень генерации.. КПД крайне низкий.. потратив например 100Квт от АЭС энергии на электролиз-хранение- транспортировку- сжигание в турбине водородной ТЭС водорода и .. - получите на выходе 10-20Квт... экономически бессмысленный процесс.
Джон
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 16.03.17
Подякував: 69 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 12:18

Re: Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з.

  Mirax написав:водень можна і в газосховища закачувати, для подальшого продажу

Куда вы там закачивать водород, не понятно откуда и по каким трубопроводам, собрались, в газохранилища? :?

Мы все что то проспали и наши "зеленые" товарищи решили техпроблемы такого хранения и доставки?
Ого :mrgreen:

Вот, на хабре, популярно описаны варианты: https://habr.com/ru/company/toshibarus/blog/566688/
Реальный рабочий вариант - соляные пещеры. Которые есть у нас только в Карпатах, да и то, в нужных масштабах - считай нет.

Второй вариант хранения для водорода — истощённые пласты залежей природного газа или нефти и водоносные горизонты. Они больше соляных пещер, но водород в них сильнее загрязняется, вступая в реакцию с горной породой, микробами, жидкостями. В такие пещеры водород пока не закачивают

Короче, лучше пишите научную фантастику :mrgreen:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6824
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3242 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:33

Re: Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з.

  EKO написав:Короче, лучше пишите научную фантастику
проблема в том, что они начнут так делать. Законы физики и элементарная экономика их умишку не подвласны.. зато круговороты бабла в природе им известны. Баблопильно офшорная тем с "зеленым тарифом" себя начинает исчерпывать.. а вот водородная тема .. тут пилить не перепилить.. В общем ждемс "международных инвесторов" с барыжных офшорок.. и введения "водородного тарифв".
Джон
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 16.03.17
Подякував: 69 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Роботи-патрульні почали стежити за порядком у Сінгапурі
R2 » П'ят 24 вер, 2021 19:32
1 165
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 19:32
Dear_Sir
В НБУ назвали основні теми переговорів під час роботи...
R2 » Вів 21 вер, 2021 11:04
1 158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 11:04
swsashadow
Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не...
R2 » П'ят 13 сер, 2021 17:03
7 924
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 13:06
smdtranz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2464)
02.10.2021 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.