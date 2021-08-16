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«Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності...
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:33
Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" заявляє, що компанія "Газпром" не забронювала додаткові транзитні потужності на жовтень.
Дивися повний текст «Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності через Україну на жовтень
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:33
Вы, или крестик снимите, или трусы наденьте.
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summacut
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:29
4,5 млрд. куб/год вот столько законтрактовала Венгрия...ориенторовочно стоимость прокачки газа $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.. то есть 4,5 это 139 миллионов долларов в год...но стоит учесть что это не ГОСУДАРСТВУ деньги а оплата за транзит с которой надо вычесть себестоимость самого транзита... то есть реально ПРИБЫЛЬ около 40+ миллионов и то не ГОСУДАРСТВУ в карман а ГТС оператору... а вот с ПРИБЫЛИ он оплатит налог в % то есть казна государства Украине недосчитается максимум 10- 20 миллионов уе в ГОД. Для государства это копейки.. но да зрада то зрадная.. мне думаеться цель московитов не в газе.. для них это копейки.. главная цель поссорить Украину с одним из своих соседей.. учтивая тупость и глупость керманычей и разгон в прокремлевских СМИ темы про "зраду зрадную" провокация вполне имела успех...
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Джон
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