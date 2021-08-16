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«Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності...
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:33
Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" заявляє, що компанія "Газпром" не забронювала додаткові транзитні потужності на жовтень.
Дивися повний текст «Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності через Україну на жовтень
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R2
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:33
Вы, или крестик снимите, или трусы наденьте.
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summacut
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:29
4,5 млрд. куб/год вот столько законтрактовала Венгрия...ориенторовочно стоимость прокачки газа $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.. то есть 4,5 это 139 миллионов долларов в год...но стоит учесть что это не ГОСУДАРСТВУ деньги а оплата за транзит с которой надо вычесть себестоимость самого транзита... то есть реально ПРИБЫЛЬ около 40+ миллионов и то не ГОСУДАРСТВУ в карман а ГТС оператору... а вот с ПРИБЫЛИ он оплатит налог в % то есть казна государства Украине недосчитается максимум 10- 20 миллионов уе в ГОД. Для государства это копейки.. но да зрада то зрадная.. мне думаеться цель московитов не в газе.. для них это копейки.. главная цель поссорить Украину с одним из своих соседей.. учтивая тупость и глупость керманычей и разгон в прокремлевских СМИ темы про "зраду зрадную" провокация вполне имела успех...
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Джон
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:26
А смысл России бронировать наши мощности если цена в 1200$ в Европе на сегодня их вполне устраивает или им заполнить на полную мощность нашу трубу и получать как и раньше 200-250$?
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livs375
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:18
livs375 написав:
А смысл России бронировать наши мощности если цена в 1200$ в Европе на сегодня их вполне устраивает или им заполнить на полную мощность нашу трубу и получать как и раньше 200-250$?
1200 это спот, на который Газпром не наливает вовсе или почти. Другое дело, что насмотревшись на такие ценовые качели, европейские страны без колебаний будут подписывать долгосрочные договоры.
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summacut
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:47
summacut написав: livs375 написав:
А смысл России бронировать наши мощности если цена в 1200$ в Европе на сегодня их вполне устраивает или им заполнить на полную мощность нашу трубу и получать как и раньше 200-250$?
1200 это спот, на который Газпром не наливает вовсе или почти. Другое дело, что насмотревшись на такие ценовые качели, европейские страны без колебаний будут подписывать долгосрочные договоры.
чего не наливает? Страны ЕС в судебном порядке выбили у Газпрома право покупать на споте. Теперь наслаждаются, смотря как русские лихо отбивают за сезон все штрафы Еврокомиссий и Антимонопольных
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sequence
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:26
sequence написав: summacut написав: livs375 написав:
А смысл России бронировать наши мощности если цена в 1200$ в Европе на сегодня их вполне устраивает или им заполнить на полную мощность нашу трубу и получать как и раньше 200-250$?
1200 это спот, на который Газпром не наливает вовсе или почти. Другое дело, что насмотревшись на такие ценовые качели, европейские страны без колебаний будут подписывать долгосрочные договоры.
чего не наливает? Страны ЕС в судебном порядке выбили у Газпрома право покупать на споте. Теперь наслаждаются, смотря как русские лихо отбивают за сезон все штрафы Еврокомиссий и Антимонопольных
Не только русские наживаются, но и норвежцы, а американцы с катарцами вообще свой СПГ азиатам по 1700 впаривают
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antikkristall
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Додано: Суб 02 жов, 2021 08:11
antikkristall написав:
американцы с катарцами вообще свой СПГ азиатам по 1700 впаривают
Американцы честным трудом заробляют, в отличии от москалив, которые наживаются на братушках-европейцах
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hno3
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Додано: Суб 02 жов, 2021 08:35
А какое дело нашей стране к тому, кто с кем торгует?
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BIGor
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