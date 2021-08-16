«Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності...

Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:29

4,5 млрд. куб/год вот столько законтрактовала Венгрия...ориенторовочно стоимость прокачки газа $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.. то есть 4,5 это 139 миллионов долларов в год...но стоит учесть что это не ГОСУДАРСТВУ деньги а оплата за транзит с которой надо вычесть себестоимость самого транзита... то есть реально ПРИБЫЛЬ около 40+ миллионов и то не ГОСУДАРСТВУ в карман а ГТС оператору... а вот с ПРИБЫЛИ он оплатит налог в % то есть казна государства Украине недосчитается максимум 10- 20 миллионов уе в ГОД. Для государства это копейки.. но да зрада то зрадная.. мне думаеться цель московитов не в газе.. для них это копейки.. главная цель поссорить Украину с одним из своих соседей.. учтивая тупость и глупость керманычей и разгон в прокремлевских СМИ темы про "зраду зрадную" провокация вполне имела успех...