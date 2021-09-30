До пандемії Україна щорічно витрачала на безробітних громадян від 6 до 10 млрд гривень.
Дивися повний текст У скільки бюджету обходиться один безробітний українець: відповідь центру зайнятості.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:51
У скільки бюджету обходиться один безробітний українець:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У скільки бюджету обходиться один безробітний українець: відповідь центру зайнятості.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:51
Интересно, как посчитали _среднюю_ сумму выплаты пособия по безработице на человека в 11000 грн, если _максимальная_ сумма сейчас 9396 грн.?...
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:52
Где такое подсчитали? В статье сказано: "из бюджета Украины на одного безработного тратят". На что тратят кроме пособия по безработице - это другой вопрос.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:41
содержат тысячи дармоедов в центрах занятости, отапливают им помещения а вакансий там нет. Проверяется легко
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