До пандемії Україна щорічно витрачала на безробітних громадян від 6 до 10 млрд гривень.
Дивися повний текст У скільки бюджету обходиться один безробітний українець: відповідь центру зайнятості.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:51
У скільки бюджету обходиться один безробітний українець:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У скільки бюджету обходиться один безробітний українець: відповідь центру зайнятості.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:51
Интересно, как посчитали _среднюю_ сумму выплаты пособия по безработице на человека в 11000 грн, если _максимальная_ сумма сейчас 9396 грн.?...
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:52
Где такое подсчитали? В статье сказано: "из бюджета Украины на одного безработного тратят". На что тратят кроме пособия по безработице - это другой вопрос.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:41
содержат тысячи дармоедов в центрах занятости, отапливают им помещения а вакансий там нет. Проверяется легко
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:32
Средний размер пособия в Киеве 6619
По Украине, конечно, меньше.
В итоге имеем, что 50% идет на содержание самого фонда. Жирновато все же.
Додано: Пон 04 жов, 2021 10:13
Re: У скільки бюджету обходиться один безробітний українець:
Так то, официально безработный период, пока выплачивается пособие, входит в страховой стаж. Возможно, на пособие начисляется налог, который засчитывается в страховой стаж и выплачивается от имени безработного как бы из бюжета в бюджет. Но тогда тоже не получается _в_среднем_ 11000 тыс. грн.
Редакция, как вы насчитали эти 11000?
Даже, если перепечатали откуда-то, все равно же не безответственно это сделали, да?
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:30
Очевидно же:
т.е. поделили выделенные деньги на число получателей этих самых денег...
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