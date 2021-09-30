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У скільки бюджету обходиться
один безробітний українець:...

У скільки бюджету обходиться один безробітний українець:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:51

У скільки бюджету обходиться один безробітний українець:...

Пропонуємо до обговорення:
До пандемії Україна щорічно витрачала на безробітних громадян від 6 до 10 млрд гривень.

Дивися повний текст У скільки бюджету обходиться один безробітний українець: відповідь центру зайнятості.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:51

Интересно, как посчитали _среднюю_ сумму выплаты пособия по безработице на человека в 11000 грн, если _максимальная_ сумма сейчас 9396 грн.?...
obra3y
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:52

  obra3y написав:Интересно, как посчитали _среднюю_ сумму выплаты пособия по безработице на человека в 11000 грн, если _максимальная_ сумма сейчас 9396 грн.?...

Где такое подсчитали? В статье сказано: "из бюджета Украины на одного безработного тратят". На что тратят кроме пособия по безработице - это другой вопрос.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:41

содержат тысячи дармоедов в центрах занятости, отапливают им помещения а вакансий там нет. Проверяется легко
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:32

Средний размер пособия в Киеве 6619
https://fbc.ua/ru/news/obshhestvo/s-1-i ... rabotitse/
По Украине, конечно, меньше.
В итоге имеем, что 50% идет на содержание самого фонда. Жирновато все же.
egorlova987
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:13

Re: У скільки бюджету обходиться один безробітний українець:

Так то, официально безработный период, пока выплачивается пособие, входит в страховой стаж. Возможно, на пособие начисляется налог, который засчитывается в страховой стаж и выплачивается от имени безработного как бы из бюжета в бюджет. Но тогда тоже не получается _в_среднем_ 11000 тыс. грн.
Редакция, как вы насчитали эти 11000?
Даже, если перепечатали откуда-то, все равно же не безответственно это сделали, да?
obra3y
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:30

  obra3y написав:Так то, официально безработный период, пока выплачивается пособие, входит в страховой стаж. Возможно, на пособие начисляется налог, который засчитывается в страховой стаж и выплачивается от имени безработного как бы из бюжета в бюджет. Но тогда тоже не получается _в_среднем_ 11000 тыс. грн.
Редакция, как вы насчитали эти 11000?
Даже, если перепечатали откуда-то, все равно же не безответственно это сделали, да?

Очевидно же:
І тут є цікавий момент. Якщо порівняти 2017 і 2020 роки, то різниця в кількості безробітних між ними невелика — 108 816 осіб. Однак якщо порівняти в грошах, які виділялися — різниця досить суттєва, майже в 2,5 разу. Але тут слід врахувати, що зросли і суми «допомоги з безробіття».

т.е. поделили выделенные деньги на число получателей этих самых денег...
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