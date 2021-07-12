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Чоловік вирішив «пограти в археолога» і за кілька годин...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:04
Пропонуємо до обговорення:
Житель Данії Оле Гінеруп Шіц за допомогою металошукача, який він придбав напередодні, знайшов майже кілограм старовинного золота, що стало одним з найбільших скарбів в історії країни.
Дивися повний текст Чоловік вирішив «пограти в археолога» і за кілька годин знайшов кілограм золота (фото)
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:04
ну дык!
тперь так и докажут, что "всегда стоял"
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cohan
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