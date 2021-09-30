RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні на 21% підвищиться
податок на нерухомість:...

В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:20

В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість:...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році в Україні підніметься податок на нерухомість і українці заплатять на 21% більше податків на житло, ніж в 2021.

Дивися повний текст В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість: кому і скільки платити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95616
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:20

сумма налога никоим образом не будет зависеть от количества членов семьи или от количества людей, прописанных в квартире или доме; - маразм...
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 14.11.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:29

Re: В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість:...

Очень нужны деньги, сроки царствования ограничены.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10903
З нами з: 03.11.08
Подякував: 839 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 10:44

Моразм и безпредел - это настоящие имя и фамилия нашего правительства, которое лютует не по детски последнее время.
finuser303
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 31.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:54

Не скиглите, берите лопати и идите копати... Сами выбрали, самим и оплачивать. Маемо шо маемо. Толи исчо будет...
sersilver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 06.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:55

  ruslan42212 написав:сумма налога никоим образом не будет зависеть от количества членов семьи или от количества людей, прописанных в квартире или доме; - маразм...

це якраз нормально, при чому тут взагалі "прописані", прописка давно скасована, це була б просто ще одна лазівка для різних схем
zerocool
 
Повідомлень: 108
З нами з: 22.03.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від...
R2 » Суб 02 жов, 2021 11:12
2 107
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 13:45
igorgumeniuk
Кадровий голод в Україні: кому роботодавці пропонують...
R2 » П'ят 01 жов, 2021 15:01
5 792
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 12:14
Jerry
В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху
R2 » Чет 30 вер, 2021 11:27
7 475
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 10:36
ewsdewsd2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2286)
02.10.2021 17:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.