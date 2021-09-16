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У Moderna спрогнозували,
коли закінчиться пандемія

У Moderna спрогнозували, коли закінчиться пандемія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:08

У Moderna спрогнозували, коли закінчиться пандемія

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель вважає, що пандемія коронавірусу може закінчитися через рік. Оскільки, за його словами, збільшення виробництва вакцин забезпечить глобальні поставки.

Дивися повний текст У Moderna спрогнозували, коли закінчиться пандемія.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:09

...Бансель ожидает, что правительства стран одобрят повторные прививки для уже вакцинированных людей... привились еще раз, прошел год а потом что ?? третий-четвертый .. 100500 раз прививаться? тем более вирус мутирует а после третей дозы вакцинация уже не то что ничего не дает а начинает угнетать иммунитет. На вакцине АКДС в совке опыты делали еще 70-годы..так вот после второй вакцинации иммунитет рос а после третей нет, 4 и больше только его истощали и приносили вред...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:50

Теория заговора. Не иначе!
Dikoy
 
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