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Рівень пенсій в Україні може
скоротитися до 20% від...

Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:12

Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Дивися повний текст Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від зарплати — Лазебна.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:12

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