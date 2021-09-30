|
|
Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Дивися повний текст Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від зарплати — Лазебна
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95616
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:12
Полная профбеспомощность сегодняшних "менеджеров".
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2436
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 615 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор