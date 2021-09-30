Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Дивися повний текст Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від зарплати — Лазебна.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:12
Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від...
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Дивися повний текст Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від зарплати — Лазебна.
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:45
А як може бути пенсія вища, якщо ЄСВ 22%?
Як може бути пенсія висока якщо 1 працюючий = 1 пенсіонер?
Як може бути пенсія висока, якщо навіть ті, хто отримує 5000$ оформлені ФОПами і ЄСВ платять від мінімальної зарплати?
Як може бути пенсія висока, якщо є дефіцит пенсійного фонду, в основному через спецпенсії суддям, прокурорам та іншим?
Поки не буде введена накопичувальна система нічого не зміниться. Пенсіонери наші ще років 10-20 будуть найбідніші.
Проблеми будуть через декілька років коли люди середнього віку, котрі зараз в основному ФОПи, в тч айтішники почнуть виходити на пенсію, високооплачуваної роботи знайти вже не зможуть, будуть мати хороші авто, квартири, а от пенсії матимуть самі мінімальні.
Ніхто в це не хоче вникати. Усі живуть сьогоднішнім днем. Одні крадуть, другі не хочуть платити податки.
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