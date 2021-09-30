Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Дивися повний текст Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від зарплати — Лазебна.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:12
Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від зарплати — Лазебна.
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:45
А як може бути пенсія вища, якщо ЄСВ 22%?
Як може бути пенсія висока якщо 1 працюючий = 1 пенсіонер?
Як може бути пенсія висока, якщо навіть ті, хто отримує 5000$ оформлені ФОПами і ЄСВ платять від мінімальної зарплати?
Як може бути пенсія висока, якщо є дефіцит пенсійного фонду, в основному через спецпенсії суддям, прокурорам та іншим?
Поки не буде введена накопичувальна система нічого не зміниться. Пенсіонери наші ще років 10-20 будуть найбідніші.
Проблеми будуть через декілька років коли люди середнього віку, котрі зараз в основному ФОПи, в тч айтішники почнуть виходити на пенсію, високооплачуваної роботи знайти вже не зможуть, будуть мати хороші авто, квартири, а от пенсії матимуть самі мінімальні.
Ніхто в це не хоче вникати. Усі живуть сьогоднішнім днем. Одні крадуть, другі не хочуть платити податки.
Додано: Суб 02 жов, 2021 17:44
Додано: Суб 02 жов, 2021 17:53
Вот именно потому и не платят, что вникают. Если заплатить большие налоги сейчас, то они уйдут нынешним пенсам и ворам, а работников через 20 лет, которые будут платить пенсию уже тебе, не добавится. Поэтому накопительная пенсия уже фактически введена, только каждый это делает в индивидуальную нычку, а не в ПФ: кто в валюту, кто в недвигу. На старости лет эту самую хорошую квартиру можно сдать или продать. Мне кажется, что это куда бОльшая гарантия сытой старости, чем запись в ПФ о том, что раньше платил большой ЕСВ и послание от него: "денег нет, но вы держитесь". Или в этом и проблема?
Додано: Суб 02 жов, 2021 18:00
Re: Рівень пенсій в Україні може скоротитися до 20% від...
Не має різниці, скільки платить і скільки живе, в солідарний системі нічого не накопичується, всі платежі ЄСВ йдуть на поточні пенсії. Тому правильно написано, якщо кількість платників ЄСВ не сильно перевищує кількість пенсіонерів, ще й купа "оптимізаторів" сплачують тільки з мінімалки, тобто десь на третину мінімальної пенсії - ні на яке підвищення пенсій нема чого й чекати. Причому ті, що сплачують тільки з мінімалки, в принципі не "заробили" навіть на мінімальну пенсію, але ж за законом мають на неї право.
|