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Кому підвищать
пенсії з жовтня

Кому підвищать пенсії з жовтня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:12

Кому підвищать пенсії з жовтня

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня пенсіонерам у віці 75-80 років будуть додатково виплачувати 400 грн.

Дивися повний текст Кому підвищать пенсії з жовтня.
R2
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